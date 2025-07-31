Bakırköy'de Seyir Halindeki Araç Alev Alev Yandı

Bakırköy'de seyir halindeki bir araç alev alev yandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 15.30'da Bakırköy Rauf Orbay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ömer Yılmazer yönetimindeki 34 KJZ 627 plakalı araç seyir halindeyken motor kısmından bir anda yanmaya başladı. Sürücü Yılmazer diğer araçların zarar görmemesi için kaldırıma çıkarken, yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ters şeritten yola girerek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan araç kullanılamaz hale gelirken, yanan araçtan kendini dışarı atan sürücü olayı yara almadan atlattı. Yangın nedeniyle çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı ve bir şerit polis ekipleri tarafından trafiğe kapatıldı. Aracın çekici yardımı ile yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.

"Orta şeritten gelirken bir anda alev aldı"

Aracı yanan Ömer Yılmazer, "Orta şeritten gelirken bir anda alev aldı. Bizde kenara çekmek zorunda kaldık. Diğer vatandaşlara da sorun olmasın diye kaldırıma çıktık. Kendi kendine yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri sağ olsun hemen söndürmeye geldiler. Daha çok zarar görmeden hallettik. İçinden hemen çıktım, Allah'tan kapılar kilitli değildi. Kilitli olsaydı zor çıkacaktım. Yaralanmadım" dedi. - İSTANBUL