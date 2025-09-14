Haberler

Bakırköy'de Pazar Yerinde Yangın: Tüpler Patladı

Bakırköy İncirli Mahallesi'ndeki pazar yerinin otoparkında çay ocağında başlayan yangında tüpler patladı. Olay, cep telefonu kameralarına yansıdı, şans eseri can kaybı yaşanmadı.

Bakırköy'de bulunan bir pazar yerinin otoparkında yangın çıktı. Çay ocağında başlayan yangında tüplerin patlamasıyla alevler etrafı kaplarken yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yangın, saat 09.30 sıralarında Bakırköy İncirli Mahallesi'nde bulunan bir pazar yerinin otoparkında bulunan çay ocağında başladı. Kısa sürede büyüyen yangında çay ocağında bulunan tüpler alevlerin içinde kalarak patladı. Tüpler onlarca metre havaya fırlarken çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı. Pazar esnafı durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken patlama sonrasında çay ocağının alevlere teslim olduğu anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı . - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
