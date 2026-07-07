Haberler

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy Florya'da kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma, ardından ağaca çarparak takla attı. Araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı ve hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Bakırköy'de, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından ağaca çarpan otomobil tak attı, kazada sürücü hafif yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Bakırköy Florya Mahallesi Yeşilköy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zeytinburnu istikametine giden A.U. (21) idaresindeki 34 DJ 6653 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma ardından ağaca çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta sıkışan kadın sürücü, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Hafif yaralanan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki çalışmaların ardından araç çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump arasındaki ikili görüşme sona erdi

Beştepe'deki tarihi görüşmede ikinci aşamaya geçildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Rahmi Koç hediye etmiş

Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç, yaşadığı yalıyı tanıttı! Hediye edilmiş
Seferihisar'da plajdaki başörtüsü saldırısında yeni karar: Serbest bırakılan zanlı için tutuklama istendi

İnfial yaratan plaj saldırısının zanlısı hakkında yeni karar

Portekiz'de Dünya Kupası'nın faturası Ronaldo'ya kesildi

Fatura Ronaldo'ya kesildi!
Trump'ın Ankara uçuşunu 100 binden fazla kişi takip etti

Dünyada ilk sıraya yerleşti! Trump'ın Ankara yolculuğu rekor kırdı
Belçikalı futbolcular ABD zaferi sonrası Donald Trump’ın dansını taklit etti

İki ülkeyi karşı karşıya getirecek olay: Donald Trump sakın görmesin!
Alevler yerleşim yerlerini tehdit etti, tahliye hazırlıkları başladı

Ciğerlerimiz saatlerdir yanıyor! Yerleşim yerleri tehdit altında
Yoğun tempoya dayanamayan Demet Akalın konserlerini iptal edip dinlenmeye çekiliyor

Konserlerini tek tek iptal eden ünlü şarkıcı hastalığını açıkladı