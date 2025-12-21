Haberler

Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli kamerada

Güncelleme:
Bakırköy Şenlikköy Mahallesi'nde bir motosikletli, önüne kırdığı otomobil sürücüsünün korna çalması üzerine yolunu keserek hakaretler etti. O anlar otomobil sürücüsü tarafından kaydedildi.

Bakırköy'de korna çalan sürücüyle kavga eden motosikletli cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Şenlikköy Mahallesi Florya Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 MVK 953 plakalı motosikletli, önüne kırdığı otomobil sürücüsünün kendisine korna çalmasına tepki gösterdi ve aracın yolunu kesti. Motordan inen şahıslar, araçtaki vatandaşa küfür ve hakaretler yağdırdı. Yaşanan o anlar otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motosikletlinin yoğun trafikte iki otomobilin arasından geçtiği sırada şeridinde giden aracın önüne kırdığı, şoförün ise korna çalması üzerine motosikletten inerek vatandaşa hakaretler yağdırarak otomobili tekmelediği anlar yer aldı. Öfkeli motosikletliler, otomobil sürücüsünün aşağı inmemesi üzerine bir süre daha hakaretlerine devam ederek olay yerinden ayrıldı. - İSTANBUL

500

