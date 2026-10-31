Bakırköy'de motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

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Bakırköy'de seyir halindeki otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 25 Ekim Pazar günü saat 20.30 sıralarında Yeşilköy Caddesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, Kutay Altuğ Yalçın'ın (23) kullandığı motosiklet, önünde seyreden otomobile arkadan çarpmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilmişti. Ekiplerin müdahalesine rağmen Yalçın hayatını kaybetmişti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenilmişti.

Kaza bir başka aracın kamerasına yansıdı

Öte yandan, kazanın bir başka aracın kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin önce duraksadığı, dönmeye çalıştığı sırada motosikletin araca çarptığı anlar yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı