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Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı, yol trafiğe kapatıldı

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Bakırköy'de LNG yüklü tanker devrildi, sürücü yaralandı, yol trafiğe kapatıldı
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İstanbul Bakırköy'de sabah saatlerinde LNG yüklü tanker, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrilerek yan yattı; sürücü yaralandı. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken Yeni Havaalanı Caddesi trafiğe kapatıldı.

İstanbul Bakırköy'de virajı alamayan LNG yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alınırken, yol trafiğe kapatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, LNG yüklü tanker, sürücüsünün virajı alamaması sonucu devrilerek yan yattı. Kazada tanker sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tankerin dolu olması nedeniyle çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı. Polis ekipleri, bölgede trafik güvenliğini sağlamak amacıyla tedbir aldı.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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