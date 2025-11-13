Haberler

Bakırköy'de Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bakırköy'de kontrolden çıkan bir otomobil, reklam panosuna çarpıp karşı şeritteki araca çarparak takla attı. Kazada her iki sürücü yara almadan kurtuldu.

Bakırköy'de, kontrolden çıkan otomobil önce reklam panosuna ardından karşı şeritteki araca çarpıp takla attı. Sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Bakırköy Osmaniye Mahallesi Çoban Çeşme Koşuyolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde ilerleyen 42 BTM 31 plakalı otomobil sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önce refüjdeki reklam panosuna ardından savrularak karşıdan gelen 34 ECP 596 plakalı araca çarptı. Otomobil, çarpmanın etkisiyle takla attı. Her iki sürücü de kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Yangın söndürme uçağı Hırvatistan'da düştü, pilot şehit oldu

Yangın söndürme uçağımız o ülkede düştü, pilot şehit oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi

TOKİ kampanyasına başvuranların beklediği haber geldi
Sörloth ve Haaland'ın ortaklığı: Rakiplerine acımadılar

Sörloth ve Haaland'ın muhteşem ortaklığı: Rakiplerine acımadılar
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
10 Kasım'da sirenler çalarken halay çeken işçiler gözaltına mı alındı?

10 Kasım'da saat 9'u 5 geçe halay çeken işçilerle ilgili bomba iddia
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Rafa Silva'nın arabasının önünü kesen Beşiktaşlı taraftar, yıldız isme ''Ne olur gitme'' diye yalvardı

Arabasının önünü kesti, ''Ne olur gitme'' diye yalvardı
Mehmet Ali Erbil'den servet açıklaması: Oturduğum ev 10 milyon dolar

'Maddi çöküş' iddiaları sonrası ilk kez servetini açıkladı
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti

İslam Memiş'in altın kehaneti: Bu rakamı ilk kez telaffuz etti
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Kevin Rodrigues'in Kasımpaşa formasıyla attığı gol, Puskas Ödülü'ne aday gösterildi

Süper Lig'de atılan bu gol Puskas Ödülü'ne aday oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.