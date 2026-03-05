Haberler

Motorcu ayağının altında et taşıdı

Güncelleme:
İstanbul Bakırköy'de bir motosiklet sürücüsü, kesilerek satışa hazırlanan iki küçükbaş hayvanı streç filmle kaplayarak taşıdı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

İstanbul Bakırköy'de bir motosiklet sürücüsü, gıda terörüne imza attı. Kesilerek satışa hazırlanan iki küçükbaş hayvanı, streç filmle kaplayarak taşıyan motosiklet sürücüsü, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı.

Olay, dün Bakırköy Yeni Havaalanı Caddesi'nde yaşandı. Yeni bir gıda terörüne imza atan motosiklet sürücüsü, kesilen iki küçükbaş hayvanı streç filmle kaplayarak motosiklete yükledi. Ardından ise harekete geçen motorlu, ayağı altındaki etlerle kilometrelerce ilerledi. Yaşanan mide bulandıran o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
