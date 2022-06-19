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Eski sevgililer aynı evde kalplerinden vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Eski sevgililer aynı evde kalplerinden vurulmuş halde bulundu

Bakırköy'deki bir evde göğüslerinden silahla vurulmuş halde bulunan 20 yaşındaki Alper Balcı hayatını kaybederken, aynı yaştaki Suna Tanrıkulu ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındı.

Bir kafede garson olarak çalışan Alper Balcı (20), iddiaya göre eski sevgilisi Suna Tanrıkulu (20) ile 16 Haziran Perşembe günü Zeytinlik Mahallesi Milliyetçi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın bodrum katındaki evinde buluştu.

"SUNA KENDİNİ VURDU" DEMİŞ

Bir süre sonra daireden iki el silah sesi duyuldu. Alper Balcı, iddiaya göre A.C. isimli arkadaşını arayarak, "Suna kendini vurdu, çabuk gel" dedi. A.C.'nin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri harekete geçti. Balcı ve Tanrıkulu sol göğüslerinden vurulmuş halde bulundu. Alper Balcı'nın hayatını kaybettiği belirlenirken, Suna Tanrıkulu'nun ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

Eski sevgililer aynı evde kalplerinden vurulmuş halde bulundu

"TARTIŞMIŞLAR"

Sokaktaki esnaf Arif Güner, "İki sevgili tartışıyorlar. Burada bekar kalıyorlar. Arkadaşlarını arıyor. Kızı çıkartırlarken gördük. Çocuk ölmüş. Biz çocuğu pek görmüyorduk. Daha önce sorun yaşanmadı. Çok fazla tanımıyoruz." dedi. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.

Eski sevgililer aynı evde kalplerinden vurulmuş halde bulundu

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alper Balcı Zeytinlik Balcı 3. Sayfa Güncel Haberler

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