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Bakırköy'de Çocuklar Hakkında İddianame Hazırlandı

Bakırköy'de Çocuklar Hakkında İddianame Hazırlandı
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk için iddianame düzenledi. Çocuklar, 'silahla tehdit' ve 'suçu övme' suçlarıyla yargılanacak.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun 'birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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