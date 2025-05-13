Bakırköy'de Çocuklar Hakkında İddianame Hazırlandı
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk için iddianame düzenledi. Çocuklar, 'silahla tehdit' ve 'suçu övme' suçlarıyla yargılanacak.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun 'birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa