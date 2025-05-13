Bakırköy'de Aileyi Tehdit Eden Çocuklar Hakkında İddianame Hazırlandı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun 'birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit' ve 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından cezalandırılmaları istendi.