Bakırköy'de 3 Katlı Binada Yangın

Bakırköy'de korkutan yangın

İSTANBUL - Bakırköy'de 3 katlı bir binanın çatısından alevler yükseldi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Yangın Bakırköy Şenlikköy Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çatıdan çıkan dumanı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatıdaki yangın rüzgar nedeniyle büyüyerek alev aldı. Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol atına alınırken, polis ekipleri caddeyi, bir süreliğine trafiğe kapattı. Yangında soğutma çalışmalarının yapılmasının ardından cadde tekrar trafiğe açıldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Yangınla ilgili konuşan Nejmi Özcan, "Yangın çıktı. İtfaiye ekipleri hemen müdahale etmeye başladı. İnşallah bir zayiat ve kimsede de bir zarar yoktur. Dumanlar çatıdan çıkmaya başladı. Direk itfaiye ekiplerini aradık. Hemen müdahale ettiler" dedi.