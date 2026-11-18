Bakırköy'de 3 aracın karıştığı kazada Tofaş marka aracın motor kısmı koparak yola savruldu. Kazada 3 kişi yaralandı.

Olay, Saat 16.00 da sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Sahil Yolunda Yaşar T. hakimiyetindeki 34 TJ 5475 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı şeritten gelen Çiğdem D. Yönetiminde 34 SUU 61 plakalı BMW marka araca çarptı. Duramayan otomobil bir araca daha çarptı. Kazada Tofaş marka aracın motor kısmı koparak yola savruldu. Kazada Yaşar T., Çiğdem D., Fulya Ş. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaralıları tedavi edilmeleri için hastaneye kaldırdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı