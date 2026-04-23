Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından İBB davasında çekilen görüntü kayıtlarının paylaşılmasına ilişkin açıklama

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasında çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle ve yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde basın açıklaması gibi paylaşıldığının tespit edildiğini bildirdi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB davasında çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle ve yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde basın açıklaması gibi paylaşıldığının tespit edildiğini bildirdi. Benzer şekilde usul ve esas yönüyle mevzuata aykırılık yaşanmaması hususlarında kampüs personellerine verilen talimatların yinelendiği kaydedildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, "Bir kısım sosyal medya hesapları üzerinden İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, kamuoyunda İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü olarak bilinen davanın Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde yapılan duruşmalarında, izin alınmaksızın ve yetkisiz kişilerce çekilen görüntü kayıtlarının, duruşma düzeni ve disipliniyle uyuşmayacak ayrıca yargılama konusuyla ilgisi olmayacak şekilde, basın açıklaması gibi paylaşıldığı ve bir sanık ile avukat arasında mektup alışverişi yapıldığının tespit edildiği anlaşılmıştır" denildi.

Açıklamada, benzer şekilde usul ve esas yönüyle mevzuata aykırılık yaşanmaması, duruşma salonu güvenliği ve intizamına azami hassasiyet gösterilmesi hususlarında daha önce personele verilen tüm talimatların yinelendiği belirtildi. - İSTANBUL

Trump: Orduya Hürmüz'de vur emri verdim

Trump'tan savaşı yeniden başlatacak talimat: Orduya vur emri verdim
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Fenerbahçe'den derbi öncesi sürpriz karar

Derbi öncesi sürpriz karar! Cuma günü gerçekleştirilecek

Fenerbahçe, Osimhen'i şikayet ediyor

Fenerbahçe Osimhen'i şikayet ediyor! İşte çok tartışılacak o gerekçe
Okuldaki saldırıda ölen Kerem’in babası: Oğlum, kız çocuklarını korumuş

Saldırı anında, arkadaşları için yaptığı fedakarlık kahretti
Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı

Rıza Pehlevi'ye saldırı! Koşarak kaçtı
Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum

Bahçeli'nin yeni favorisi: Kaçırmadan izliyorum
Diyarbakır’daki kan konduran cinayette müebbet hapis talebi

Pusu kurdu, 12 kurşunla katletti: İlayda’nın katili cezasını çekecek