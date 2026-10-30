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Bakırköy Belediyesi soruşturmasında gözaltı sayısı 63'e çıktı, 61 şüpheli sevk edildi

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Bakırköy Belediyesi'ne ilişkin soruşturmada gözaltı sayısı 63'e yükseldi. Kolluk birimlerinde ifadesi tamamlanan 61 şüpheli sağlık kontrolünden geçirilerek Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi; 2 şüphelinin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Bakırköy Belediyesi'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 63'e yükseldi. Şüphelilerden 61'i adliyeye sevk edildi.

Bakırköy Belediye Başkanlığı'nca yapılan mal ve hizmet alımına ilişkin ihale dosyalarında usulsüzlükler neticesi kamu zararı oluştuğu, iş yeri çalışma ruhsatı talep eden işletme sahiplerinden hukuka aykırı şekilde para talep edildiği, miktarı ödemeyen işletmelerin ruhsat işlemlerinin sürüncemede bırakıldığı iddiaları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor.

Şüpheliler adliyeye sevk edildi

Soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 63'e yükselirken, kolluk birimlerinde ifadesi tamamlanan 61 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından, Bakırköy Adalet Sarayına sevk edildi. Şüphelilerin ilerleyen saatlerde savcılık ifadelerine başlanması bekleniyor. Öte yandan, 2 şüphelinin de ilerleyen saatlerde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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