Bakırköy Adliyesi'nin 2025 yılı bilançosu: 161 bin 129 soruşturma ve ihbar dosyası intikal etti

Bakırköy Adalet Sarayı'nda, geride bıraktığımız 2025 yılı içerisinde yürütülen soruşturmaların verileri açıklandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, toplam 161 bin 129 soruşturma ve ihbar dosyasının kendilerine intikal ettiğini aktardı. Ekim ayında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Barış Duman döneminde ise Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosuna 3 ayda 211 dosya intikal etti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2025 yılı içerisinde yürütülen soruşturmaların bilançosu açıklandı. Dolandırıcılık, terör ve örgütlü suçlar başta olmak üzere binlerce dosyanın intikal ettiği yılda, Başsavcılık, suç ve suçlularla mücadelede kararlılık mesajı verildi. 1 Ocak ile 31 Aralık 2025 arasında, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na, toplamda 161 bin 129 soruşturma dosyası intikal etti. Bu dosyalardan 158 bin 985'i soruşturma kapsamında, 2 bin 144'ü ise ihbar üzerine açılan dosyalar oldu. Öte yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 7 Ekim 2025 tarihinde Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Doç. Dr. Barış Duman'ın 3 aylık görev döneminde, yapılan işbölümü değişiklikleriyle örgütlü suçlarla mücadele kapsamında, yürütülen soruşturmaların bilançosu açıklandı.

3 ayda 211 dosyanın intikal etti

Başsavcılık verilerine göre, Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosuna 211 dosyanın intikal ettiği, bunlardan 79'unun karara bağlandı. Karara bağlanan dosyalar yönünden ise büroya 16 ihbar dosyası ulaştığı, bu dosyalardan 11'inin sonuçlandırıldığı, 5 ihbar dosyasının ise derdest olduğu belirlendi. Başta Casper'lar silahlı suç örgütü olmak üzere Taş grubu, Ay grubu, Çapkanlar, Çirkinler gibi silahlı suç örgütlerinin yönetici ve üyeleri hakkında, toplamda 15 kamu davası açıldı. Açılan davalarda 504 şüpheli yer alıyor. Bu örgütlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 346 şüpheli hakkında gözaltı işlemi ve 295 şüpheli hakkında tutuklama tedbiri uygulandı. Bir başka 'yeni nesil suç örgütlerinden' olan, 'Yolyemezler', 'Casperlar' ve 'Taşlar' silahlı örgütlerine ilişkin devam eden 29 dosyada toplam 252 şüphelinin olduğu tespit edildi, 55 şüpheli hakkında ise tutuklama kararı verildi.

2025 yılında Bakırköy Adliyesi'nde bu davalar konuşuldu

Ayrıca, Türkiye gündemine ses getiren bazı soruşturmalar ve davalar Bakırköy Adliyesi'nde takip edildi. İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin yöneticileri ve üyelerinin yargılandığı dava, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli sağlık çalışanlarının hastalar üzerinden haksız kazanç sağlandığı iddiasına ilişkin 1'i profesör 11 sanığın ilk kez hakim karşısına çıktığı dava ve Balıklı Rum Hastanesi Çocuk Psikiyatrisi bölümünde, usulsüz reçete düzenlenerek, muayene olmayan hastaların tedavi edilmiş gibi gösterip, SGK'nın ve hastanenin zarara uğratıldığı iddiasıyla ilgili dava Bakırköy Adliyesi'nde görüldü. - İSTANBUL