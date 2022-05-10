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Polis sorguyu tamamladı! Balkondan düşüp ölen yaşlı adamın katili bakıcısı çıktı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'in Konak ilçesinde Sait Ali Büyükbaş bakıcısı G.B. adlı kadının itmesi sonucu yere düşerek başını zemine çarpıp, yaşamını yitirdi. Polis, G.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan sorgulamada suçunu itiraf eden bakıcının adli işlemlerinin devam ettiği bilgisi alındı.

Sait Ali Büyükbaş (65) ile bakıcısı G.B. (53) adlı kadın arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Evin salonundaki tartışma sırasında G.B.'nin ittiği Büyükbaş, düşmesi sonucu başını zemine çarptı. Büyükbaş'ın yerde hareketsiz kalması üzerine G.B., durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

YAPILAN SORGULAMADA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Büyükbaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, bakıcı G.B.'yi gözaltına aldı. Sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen G.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Demirören Haber Ajansı / Davut Can - 3. Sayfa

İzmir, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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