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Bakıcı Kadın Bir Yaşındaki Kıza Şiddet Uygularken Yakalandı

Bakıcı Kadın Bir Yaşındaki Kıza Şiddet Uygularken Yakalandı
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Aydın'ın Efeler ilçesinde, bir aile güvenlik kameralarına yansıyan şiddet görüntülerinin ardından bakıcı H.K. gözaltına alındı. Aile, çocuklarının morartı ve saldırgan davranışlarını fark ettikten sonra kamerayı yerleştirmişti.

Küçük çocuğu şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı: Şiddet anlar kamerada

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde bakıcı kadının bir buçuk yaşındaki kız çocuğuna uyguladığı şiddet eve yerleştirilen güvenlik kamerasına yansırken, ailenin şikayeti üzerine bakıcı H.K. gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan O.Ö.K ve M.K. çifti bir buçuk yaşındaki kızları R.K.'ya bakıcı bulmak için dört ay önce ilan verdi. İlan üzerine başvuran ve işe başlayan bakıcı H.K, çocuğa bakmaya başladı. Aile, bir süre sonra çocuklarının davranışlarında saldırgan tavır, geceleri sabahlara kadar süren ağlama krizi ve vücudunun çeşitli yerlerindeki morartılar görülmesi üzerine eve güvenlik kamerası yerleştirdi. Kameranın yerleştirildiği ilk gün, bakıcının çocuğa şiddet uyguladığı ortaya çıktı. Güvenlik görüntülerinde, bakıcının bir buçuk yaşındaki çocuğa sözlü ve fiziki şiddet uyguladığı anlar yansıdı. Görüntüleri izleyen aile, emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi oldu. Güvenlik kamera kayıtlarının incelenmesinin ardından, polis tarafından bakıcı H.K. gözaltına alındı.

Olaya ilişkin bilgi veren baba O.Ö.K., "Kızımız bir buçuk yaşında. 4 ay önce çocuğumuza H.K. bakmaya başladı. Çocuğun davranışında saldırgan tavırlar, gece ağlama krizleri yaşamaya başladı. Sabahlara kadara süren ağlama krizleri ve vücudunun çeşitli bölgelerinde morartılar görünce bir kamera eve yerleştirdik. Kamerayı yerleştirdiğimiz ilk gün bu görüntüleri izledik. Hemen görüntülerle birlikte emniyete gidip bakıcıdan şikayetçi olduk. Bakıcı gözaltına alındı" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR ESER - 3.Sayfa
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