Bakanlar yaralı öğrencileri ziyaret etti

İçişleri, Sağlık, Milli Eğitim ve Adalet Bakanları, Kahramanmaraş'taki okul saldırısında yaralanan öğrencileri hastanede ziyaret ederek sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Kahramanmaraş Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulunda yapılan silahlı saldırının ardından İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Adalet Bakanı Akın Gürlek kente gelerek son durumu değerlendirdi. Bakanlar daha sonra yaralı öğrencileri hastanede ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı arttı
