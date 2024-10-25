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Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ saldırısında şehit düşen güvenlik görevlisi Atakan Şahin ile ilgili önemli bir ayrıntıyı anlattı. Bakan Yerlikaya, Şahin'in yaralı olmasına rağmen cansiperane bir şekilde teröristlerle çatışarak kadın teröristi yaraladığı ve teröristin kendini patlatmasını sağladığını anlattı. Bakan Yerlikaya, şehit Atakan Şahin'den 'kahraman' olarak söz etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'ne (TUSAŞ) düzenlenen terör düzenlenen terör saldırısıyla ilgili tüm ayrıntıları basın mensuplarıyla paylaştı. Bakan Yerlikaya, terör saldırısında bazı çalışanların rehin alındığı iddialarının doğru olmadığını aktardı.

Terör saldırısıyla ilgili tüm merak edilenleri paylaşan Bakan Yerlikaya, şehit güvenlik görevlisi Atakan Şahin'den ise 'Kahraman' diye söz etti. Bakan Yerlikaya, Şahin'in yaralı olmasına rağmen şehit düşene kadar teröristlere çatıştığını ve kadın teröristi yaralayarak kendini patlatmasına neden olduğunu aktardı. Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

ATAKAN ŞAHİN YARALI OLMASINA RAĞMEN ATEŞ EDİYOR

"15.26 gasp edilen gasp edilen taksi, TUSAŞ'ın nizamiyesine geliyor. Araçtan biri kadın biri erkek iki alçak iniyor. Masum insanlara ateş saçıyor. Hemen orada şehit olan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz var. Yaralanmasına rağmen Atakan Şahin kahramanımız ki o da şehit oluyor. Yaralı olmasına rağmen karşısındakine ateş ediyor ve kadın teröristi yaralıyor. 15.26'dan 4 dakika sonra yaralandığını görünce kadın terörist kendini patlatıyor. Vücudunda, daha önceki bu nevi saldırılardan biliyoruz, üzerinde önemli miktarda plastik patlayıcı var."

BAKANLIK OPERASYON SÜRECİNİ PAYLAŞTI

23 Ekim günü TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısında 5 kişi şehit olurken, 22 vatandaş yaralanmıştı. Jandarma ve Emniyet timlerinde oluşan 730 personelin müdahalesiyle gerçekleştirilen operasyonda saldırgan 2 terörist etkisiz hale getirilmişti.

İçişleri Bakanlığı, TUSAŞ merkez yerleşkesine düzenlenen bombalı terör saldırısıyla ilgili icra edilen operasyon sürecinin detaylarını paylaştı. Bakanlıktan paylaşılan bilgiler ise şu şekilde:

15:26 - Teröristlerin taksiyle TUSAŞ yerleşkesine gelmesi ve ilk saldırıyı gerçekleştirmesi.

15:30 - Özel Güvenlik Görevlisi Atakan Şahin'in ateş açtığı kadın teröristin kendisini patlatması.

15:40 - Olay yerine jandarma komutasında 2 zırhlı araç ve 10 personelin müdahale etmesi.

15:52 - Polis Özel Harekat Timinin zırhlı araçla TUSAŞ akademi binası girişindeki turnikeleri kırarak içeriye girmesi.

16:09 - Polis Özel Harekat Timinin helikopter ile bölgeye intikale başlaması.

16:13 - Polis Özel Hareket Timi tarafından bina girişinde bulunan TUSAŞ personelinin tahliyesine başlanması.

16:20 - Ankara Jandarma Komando Tabur Komutanlığından 'Ejder 120' Timinin, müdahalede bulunan Polis Özel Harekatçılara katılarak binanın arka kapısından giriş yapması.

16:24 - Jandarma Özel Arama Kurtarma Komutanlığından 1. JOPER Timinin S-70 Genel Maksat Helikopteriyle TUSAŞ tesisine iniş yapması.

16:40 - Polis Özel Hareket ekiplerince müdahale sırasında TUSAŞ akademi binasının ikinci katında bulunan erkek teröristin kendisini patlatması. 5 Polis Özel Harekat personelinin yaralanması.

17:15 - Binada arama yapılması ve TUSAŞ personelinin binadan tahliye edilmesi.

17:30 - Bölgenin tamamen emniyete alınarak olay yeri inceleme birimlerince incelemelerin başlatılması."

Operasyonda 479 Jandarma Genel Komutanlığı personeli ile 251 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli olmak üzere toplam 730 personelin görev aldığı belirtildi.

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş

Bakan Yerlikaya, TUSAŞ şehidi Atakan Şahin'in kahramanlığını anlattı: Yaralı olmasına rağmen bir an bile pes etmemiş
Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik 3-sayfa Yaşam Dünya Terör Masum TUSAŞ

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