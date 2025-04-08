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Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı

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Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yaşını kutladı.

Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yaşını kutladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koskoca bir çınar olarak nitelendirdiği Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yaşını kutlayarak şehitleri rahmetle, gazileri ve emekli polisleri de minnetle andığını ifade etti. Polislerin bir annenin duasında ve bir çocuğun umudunda olduğuna dikkati çeken Bakan Yerlikaya, "Asırları aşan onurlu bir geçmiş, milletine adanmış bir yemin Koskoca bir çınar olan Türk Polis Teşkilatımız 180. yaşında. Bu şanlı üniformayı giyen Mehmet Ali Amcamız, Enes ve Reyhan kardeşlerimiz gibi nice kahraman polislerimiz, milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden görevlerini ifa ediyorlar. Onlar bir annenin duasında, bir çocuğun umudundalar. Türk Polis Teşkilatımızın yıl dönümünü kutlu olsun. Bu hafta polis haftamız. Şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi ve emekli polislerimizi minnetle anıyor; fedakar teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya polis teşkilatının 180. yaşını kutladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - 3.Sayfa
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