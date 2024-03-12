Üye Girişi
Haberler

Bakan Yerlikaya: 6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Mahzen-9' Operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya: "6 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6 ayrı organize suç örgütü çökertildi"

"Operasyonlarda 54 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde eş zamanlı düzenlenen "Mahzen-9" Operasyonlarında 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve örgüt üyesi 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya X hesabından yaptığı paylaşımda, 6 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen "MAHZEN-9" operasyonlarında; İzmir'de Hasan Keser, Kayseri'de Barış Şengül, Manisa'da Ömer Çakır, Muğla'da Yakup Çabuk, Diyarbakır'da Oğuz Sorguç ve Erzincan'da Necat Koç'un elebaşılığını yaptığı 6 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini ve 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Yerlikaya paylaşımında "Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İzmir, Kayseri, Manisa, Muğla, Diyarbakır ve Erzincan İl Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli yağma, uyuşturucu madde imal ve ticareti, kasten yaralama, ölümle tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tefecilik, çek ve senet tahsilatı, şantaj, silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi" ifadelerine yer verdi.

Yerlikaya paylaşımında operasyonlar sonucu, 12 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet tüfek, uyuşturucu madde imalathanesi ve çok sayıda çek, senet ve nakit paraya el konulduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Poyraz ne çaldı? Survivor All Star 2024 Poyraz ne cezası aldı? Üçüncü eleme adayı kim oldu? Yusuf Şimşek kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Kiraz Belediye Başkan adayı Yusuf Şimşek kaç yaşında, nereli? Hasan Hüseyin Levent kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Hasan Hüseyin Levent kaç yaşında, nereli? Alaettin Yılmaz kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Kemalpaşa Belediye Başkan Adayı Alaettin Yılmaz kaç yaşında, nereli? Evren Şahin kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karabağlar Belediye Başkan Adayı Evren Şahin kaç yaşında, nereli? Melih Başyiğit kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Melih Başyiğit kaç yaşında, nereli? Selim Taşkın kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Konak Belediye Başkan adayı Selim Taşkın kaç yaşında, nereli? Murat Biçer kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Gaziemir Belediye Başkan Adayı Murat Biçer kaç yaşında, nereli? Nazif Tunahan Şen kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Foça Belediye Başkan Adayı Nazif Tunahan Şen kaç yaşında, nereli? Hamza Taçyıldız kimdir? Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan adayı Hamza Taçyıldız kaç yaşında, nereli? Ercan Güç kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karşıyaka Belediye Başkan Adayı Ercan Güç kaç yaşında, nereli? Yusuf Aydoğan kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Menemen Belediye Başkan adayı Yusuf Aydoğan kaç yaşında, nereli? Yaşar Elmas kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Karaburun Belediye Başkan Adayı Yaşar Elmas kaç yaşında, nereli? Ramazan Duran kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir- Narlıdere Belediye Başkan adayı Ramazan Duran kaç yaşında, nereli? Adnan Çam kimdir? Yeniden Refah Partisi İzmir Dikili Belediye Başkan Adayı Adnan Çam kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title