FETÖ yapılanmasına 17 ilde darbe! 72 şüpheli 'Kıskaç'a takıldı

Emniyet ekipleri yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Son olarak ise FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlar kapsamında haklarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 72 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

FETÖ'CÜLERE 17 İLDE "KISKAÇ-19" OPERASYONU

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, KOM Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Ankara, Bingöl, Bitlis, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya ve Uşak'ta FETÖ'ye yönelik "KISKAÇ-19" operasyonları için harekete geçildi.

EMNİYET VE ASKERİ MAHREM YAPILANMADA YER ALIYORLARDI

Belirlenen şüphelilerin, örgütün sözde "Emniyet Mahrem Yapılanması, Askeri Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması" içerisinde faaliyette bulundukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatlı oldukları, ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olduğu tespit edildi.

72 ŞÜPHELİ YAKALANDI, ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLARA EL KONULDU

Operasyon sonucu 72 şüpheli yakalanırken adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve örgütsel doküman ele geçirildi.

"FETÖ'CÜLERE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek. Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullanarak operasyonlarda kararlılık mesajı verdi.