Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir savcının silahla yaraladığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakime geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi üyesi hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Ocak'ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed ÇağatayKılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hâkimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan ve bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kılıçaslan, ifade işleminin ardından 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.