Haberler

Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı

Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı Haber Videosunu İzle
Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tarafından silahla bacağından vurularak yaralanan hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

  • Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun mesajı gönderdi.
  • Silahlı saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan, 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.
  • Saldırı, 13 Ocak'ta Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde, savcının hakime odada silahla ateş etmesi sonucu hakimin kasık bölgesinden yaralanmasıyla gerçekleşti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'da bir savcının silahla yaraladığı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi'nde görevli hakime geçmiş olsun dileklerini iletti.

"SORUŞTURMA TİTİZLİKLE SÜRDÜRÜLMEKTEDİR"

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "İstanbul'da silahlı saldırıya uğrayan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi üyesi hakim Aslı Kahraman'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olayın hemen ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma kapsamında gözaltına alınan, saldırıyı gerçekleştiren Anadolu Adliyesi'nde görevli savcı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

Bakan Tunç'tan adliyedeki silahlı saldırıda yaralanan hakime geçmiş olsun mesajı

NE OLMUŞTU?

Olay, 13 Ocak'ta 13.00 sıralarında, Kartal Bölge Adliye Mahkemesi'nde meydana geldi. Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed ÇağatayKılıçaslan, 23. Ceza Dairesi Hâkimesi Aslı Kahraman'a, odada oturdukları sırada silahla ateş etti. Kahraman, kasık bölgesinden yaralandı. Bu sırada Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda hükümlü olan ve bu kapsamda adliyede görevlendirilen çaycı Yakup Karadağ, Kılıçaslan'ın ikinci kez ateş etmesini engelledi.

Kahraman hastaneye kaldırılırken, Savcı Kılıçaslan gözaltına alındı. Gözaltına alınan savcı Kılıçaslan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Kılıçaslan, ifade işleminin ardından 'kasten insan öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanması istemiyle sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Turan Yiğittekin
Haberler.com / 3-sayfa
2026'nın en güçlü pasaportları belli oldu! İşte Türkiye'nin sıralaması

2026'nın en güçlü pasaportları belli oldu
Lindsay Graham'dan Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın

Trump'ın gözdesinden Türkiye'ye küstah tehdit: Akıllıca seçim yapın
5 ay önce rüşvet soruşturmasında tutuklanan avukat Rezan Epözdemir hakkında tahliye kararı

Rezan Epözdemir'e tahliye
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
Karaciğer nakli için hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'a meslektaş desteği

Hastaneye kaldırılan Ufuk Özkan'ı yalnız bırakmadılar
Oktay Kaynarca'nın ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken fuhuş sorusu

İfadesi ortaya çıktı! İşte Kaynarca'yı küplere bindiren fuhuş sorusu
Tammy Abraham'dan Aston Villa kararı

Abraham'dan herkesi şaşkına döndürecek karar
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
İbo yayında yapmadığını bırakmamıştı! Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız

Bu kadının kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız