Tekirdağ Limanı'nda 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonla 242 kg kokain yakalandı - Haberler

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Tekirdağ Limanı'nda 1 aydır takip edilen ticari gemiye düzenlenen operasyonla 242 kg kokain yakalandı

Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri, Tekirdağ Limanı'nda 1 aydır takip edilen ve 4 Temmuz tarihinde Brezilya'dan yola çıkan bir ticari gemiye düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda 242 kg kokain ele geçirdi. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha" ifadeleriyle paylaşımında bulundu.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet ve Sahil Güvenlik ekiplerinin Tekirdağ Limanı'nda düzenledikleri uyuşturucu operasyonunda ticari gemide 242 kg kokain yakalandığını duyurdu.

Bakan Soylu, operasyon hakkında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha. Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg kokain yakaladı. Emniyet İstihbarat, Narkotik ve elbette Sahil Güvenlik birimlerimize alkış" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu: 'Tekirdağ Limanı'nda ticari gemiye düzenlenen operasyonla 242 kg kokain yakalandı'

Sahil Güvenlik Komutanlığı da konuyla ilgili bir bilgilendirmede bulundu. Açıklama şu şekilde:

Uyuşturucuyla mücadele faaliyetleri kapsamında, Marshall Adaları bayraklı Robusta isimli ticari gemi ile uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı istihbaratının elde edilmesi üzerine hareketleri takibe alınan bahse konu ticari gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından müştereken operasyon gerçekleştirilmiştir.

Düzenlenen operasyona ilişkin detaylar aşağıda olduğu gibidir:

04 Temmuz 2022 tahinde Brezilya'dan yola çıkan Robusta isimli ticari geminin hareketleri radar sistemleri, hava unsurları ve yüzer unsurlar ile takibe alınmış, hareketleri takip edilen ticari geminin 30 Temmuz 2022 tarihinde Tekirdağ Martaş limanına varmasına müteakip bahse konu gemiye Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleriyle müştereken operasyon düzenlenmiştir.

Düzenlenen operasyona, Emniyet Genel Müdürlüğünden 1 Bulut Altı Vtol (Uçbey), 1 Drone, 1 Dalış Timi, 2 Dedektör Köpek ve Sahil Güvenlik Komutanlığından 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri, 3 Sahil Güvenlik Botu,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Sahil Güvenli Mobil Radarı, 1 Su Altı Arama Cihazı ve 2 Dedektör Köpek iştirak etmiştir.

Gemi içerisinde ve geminin su altı kesiminde yapılan arama ve kontroller sonucunda yaklaşık 242 kg kokain ele geçirilmiştir. Gemide ve deniz çevresinde, su altında ve üstünde yapılan aramalara devam edilmektedir.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Süleyman Soylu Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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