Bakan Soylu, Şırnak'ta etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini duyurdu
3. Sayfa Haberleri
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde yaşanan çatışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde yaşanan çatışmalarda etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ın Bestler Dereler bölgesinde 15 - 16 Mayıs tarihinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında meydana gelen çatışmanın devamında bugün 2 teröristin daha silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Operasyonlar çerçevesinde bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısının 5'e yükseldiği aktarıldı. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ve Şırnak İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresinde, Bestler Dereler bölgesinde, J-SİHA, Atak Taarruz Helikopterleri ile Hava Kuvvetleri Komutanlığı desteğinde, JÖH, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katılımıyla 15 Mayıs 2023 tarihinde başlatılan geniş çaplı operasyonda toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyon kapsamında 15 ve 16 Mayıs 2023 tarihlerinde yaşanan çatışmalarda, 3 PKK/KCK bölücü terör örgütü mensubu silahları ile birlikte etkisiz hale getirilirken, operasyonun devamında 17 Mayıs 2023 tarihinde bir grup terörist ile yeniden sağlanan sıcak temas sonrası yaşanan çatışmada 2 terörist daha silahı ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle operasyon kapsamında şu ana kadar toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 5 oldu. Operasyonlar bölgede kararlılıkla ve inançla devam etmektedir."
Bakan Soylu: "Şehitlerimizin intikamı alındı, 5 terörist sarı torbada"
Operasyonla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, "Şehitlerimizin intikamı alındı. Şırnak Bestler Dereler Bölgesi'nde başlatılan operasyonda toplam 5 terörist sarı torbada. Terörün de kökünü kurutana kadar devam" ifadelerini kullandı. - ANKARA