Bakan Soylu'dan Malatya depremi açıklaması Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Malatya'nın Hekimhan ilçesinde yaşanan 4,5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, herhangi bir olumsuzluğun olmadığını belirtti. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Malatya'nın Hekimhan ilçesinde, saat 22.04'te meydana gelen 4,5 büyüklüğündeki depremde, Malatya genelinde ve çevre illerde herhangi bir olumsuz durum ve ihbar ulaşmamıştır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" ifadelerine yer verdi. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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