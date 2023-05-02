Bakan Soylu: 'Astsubay Üstçavuş Gündüz'ü şehit eden terörist etkisiz hale getirildi'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mardin'de terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Nusaybin'de, terör örgütü PKK'ya yönelik Bagok Dağı bölgesinde düzenlenen "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Ata Kıratlı Operasyonu"nda çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ü şehit eden teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakan Soylu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Söz verdik! Bu ülkenin dağlarında terörü bitirmeye. Diyarbakır İl Bölge Komutanlığı koordinesinde Mardin İl Jandarma Komutanlığınca Nusaybin Bagok Dağı'nda başlatılan Şehit Jandarma Astsubay Üsçavuş Mehmet Gündüz Operasyonu'nda PKK/KCK terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada 1 terörist, silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristin 28 Nisan 2023 tarihinde yaşanan çatışmada Kahraman Jandarma'mız Mehmet Gündüz'ü şehit eden terörist olduğu belirlendi." - MARDİN