Bakan Memişoğlu: "(Manisa’daki saldırı) Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bakan Memişoğlu: "(Manisa’daki saldırı) Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz.
Bakan Memişoğlu: "(Manisa'daki saldırı) Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."
Kaynak: İhlas Haber Ajansı