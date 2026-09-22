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Bakan Memişoğlu: "(Manisa’daki saldırı) Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."

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Bakan Memişoğlu: "(Manisa’daki saldırı) Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz.

Bakan Memişoğlu: "(Manisa'daki saldırı) Olaydan etkilenen 11 yaralımızın tedavileri hastanelerimizde devam etmekte olup, sağlık durumlarını yakından takip ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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