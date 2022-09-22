Son dakika haberleri | Bakan Kirişçi; "Marmaris'teki yangında 500 hektar alan zarar gördü"

Bakan Kirişçi; " Marmaris'teki yangında 500 hektar alan zarar gördü"

DENİZLİ - Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, "Kontrol altına alınan Marmaris yangınında 500 hektar alan zarar gördü" dedi.

Tarım ve Orman Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Marmaris'teki orman yangınını söndürme çalışmalarına destek için giden helikopterin düşmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 2'si Türk 3'ü Rus 5 personeli hastanede ziyaret etti. Daha sonrasında Denizli Valiliği'nde açıklama yapan Bakan Kirişci, yaralılar ve Marmaris'teki yangının son durumu hakkında bilgiler verdi.

Yangına devletin tüm imkanlarıyla müdahale edildiği açıklayan Bakan Vahit Kirişci, "Marmaris'teki yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları da büyük bir hızla devam ediyor. Bu yangın Marmaris'te olduğu için hepimizin çok dikkatini çekiyor. 14 uçak 23 helikopter 1 İHA ve 2 tane de idari helikopterle birlikte 83 arasöz, 22 ilk müdahale aracı, 5 iş makinesi ve 1457 personelimiz bu yangında aktif olarak görev aldı. Diğer kurumlar ve STK'lardan talep edilenler başlığı altında da 12 tane su atar helikopter, 5 adette iş makinesi ve su tankeri çalışmalara katıldı. Toplam genel alan miktar da şimdilik 500 hektar gibi bir alanın yangında zarar gördüğü görülüyor" şeklinde konuştu.