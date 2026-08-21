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Adalet Bakanı: Netanyahu için kırmızı bülten talebi

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Adalet Bakanı Akın Gürlek, Netanyahu hakkında soykırım suçundan yakalama emri çıkarıldığını ve kırmızı bültenle aranması için sürecin devam ettiğini açıkladı. Türkiye'nin Filistin'in yanında durarak insanlık suçlarına karşı hukuki adımları kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu aktivistlerine uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yargı sürecinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti. Bakan Gürlek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 2026/108 Esas sayılı dosyasında, aralarında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch'in de bulunduğu 35 sanık hakkında kovuşturma yürütülmektedir. Dosya kapsamında Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch hakkında 'Soykırım' suçundan 14 Temmuz tarihinde verilen yakalama emirleri doğrultusunda, Adalet Bakanlığımızca uluslararası seviyede aranmaları amacıyla kırmızı bülten yayımlanması İçişleri Bakanlığımızdan talep edilmiş, ilgili evrak Dışişleri Bakanlığımıza iletilmiştir. Binyamin Netanyahu ve Afek Moskovitch; Gazze'ye insani yardım ulaştıran sivillere uluslararası sularda silahlı müdahale ve aktivistlerin alıkonulmasına ilişkin eylemler kapsamında 'İnsanlığa Karşı Suç', 'Soykırım', 'Nitelikli Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma', 'Kasten Yaralama', 'Eziyet', 'Mala Zarar Verme', 'Nitelikli Yağma' ve 'Ulaşım Araçlarının Kaçırılması' suçlarından yargılanmaktadır. Gazze'de soykırım politikası yürüten Netanyahu yönetiminin dokunulmaz ve hesap sorulamaz olduğu yönündeki anlayışı hiçbir suretle kabul etmiyoruz. Gazze'de işlenen suçların üzerinin örtülmesine, sorumluların cezasızlık zırhıyla korunmasına müsaade etmeyeceğiz. Ulusal ve uluslararası hukukun bütün imkanlarını kararlılıkla kullanacağız. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Filistin halkının, mazlumların ve insanlık vicdanının yanında dimdik durmaya devam edeceğiz. İnsanlığa karşı suç işleyenlerin hukuk önünde hesap vermesi için gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi

Türkiye'den Netanyahu için kırmızı bülten talebi
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