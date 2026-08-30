Bakan Göktaş'tan Batman Yangını İçin Başsağlığı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Batman'da meydana gelen yangına ilişkin, "Elim hadisede hayatını kaybeden personelimiz Emine Yani ve Şanzime Sarıgül'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Bakan Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Batman'da bir spor salonunda meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Elim hadisede hayatını kaybeden personelimiz Emine Yani ve Şanzime Sarıgül'e Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yangında yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden personelimiz Selda T.'nin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı