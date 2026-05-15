Haberler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Aşkale geri gönderme merkezinde incelemelerde bulundu

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya Aşkale geri gönderme merkezinde incelemelerde bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve üyelerle birlikte Erzurum Aşkale'deki Geri Gönderme Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Merkezde insan hakları, güvenlik ve şeffaflık standartları hakkında bilgi alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Erzurum programı kapsamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Erzurum'un Aşkale ilçesinde bulunan Göç İdaresi Başkanlığı Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret etti.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve beraberindeki Anayasa Mahkemesi üyeleriyle birlikte Aşkale Geri Gönderme Merkezi'nde yürütülen faaliyetler ile merkezde sunulan hizmetlere ilişkin incelemelerde bulundu. Heyet; kapalı devre kamera sistemi (CCTV) odası, avukat görüşme odaları, yemekhane, etkinlik alanları, revir, kapalı spor salonu, havalandırma alanları ve ortak kullanım alanlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı. Heyet ayrıca etkinlik alanlarında barınan farklı uyruklardaki yabancılarla da bir araya geldi.

"İnsan haklarına saygı ve kötü muameleye sıfır tolerans"

Hukuk ve insan haklarına saygı, kötü muameleye sıfır tolerans ve güvenli geri gönderme süreçleri esas alınarak faaliyet yürütülen merkezde; barınma, beslenme, sağlık, hijyen, eğitim, tercümanlık ve sosyal faaliyet alanlarında sunulan hizmetlere ilişkin heyete bilgi verildi. Merkeze kabul sürecinde yabancılara hak ve sorumluluklarının 11 farklı dilde hazırlanan afiş ve broşürlerle aktarıldığı belirtildi.

Anayasa, ilgili uluslararası sözleşmeler ile Avrupa Konseyi ve AİHM standartları doğrultusunda faaliyet gösteren merkezde uygulanan güvenlik ve şeffaflık standartlarına ilişkin de heyete bilgi sunuldu. Mahremiyet ilkesi gereği yatakhaneler hariç tüm alanların 7 gün 24 saat kameralarla izlendiği, süreçlerin şeffaflığı kapsamında yaka kameralarının aktif olarak kullanıldığı ifade edildi.

Heyete ayrıca merkezlerin; TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Kamu Denetçiliği Kurumu ile uluslararası bağımsız kuruluşlar tarafından düzenli olarak denetlendiğine ilişkin bilgi verildi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı

Hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü

Özel kalem müdürünün evine bakın
Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te

Milyonlarca memuru ilgilendiren kanun teklifi Meclis'te
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü

Ünlü modelin şifresini unuttuğu hesabı yıllar sonra servete dönüştü
Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü! Yaşam savaşı veriyor

Genç doktor, avukat sevgilisinin terasından aşağı düştü
Eski uzman çavuş iş yerinde vurulmuş halde ölü bulundu

Eski uzman çavuşun acı sonu

İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar

Korkulan oldu!

Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Galatasaray'da ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin etmiyordu

Mbappe yuhalandı, annesi gülme krizine girdi

Gecenin en çok konuşulan olayı! Bunu yapan öz annesi
Acun Ilıcalı 'çaresiz kaldık' diyerek açıkladı: Barış Murat Yağcı diskalifiye oldu

Acun "çaresiz kaldık" diyerek açıkladı! Bir diskalifiye daha