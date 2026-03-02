İran'dan Bahreyn'e 70 füze ve 59 dron fırlatıldı
Bahreyn, İran'dan fırlatılan 70 füze ve 59 dronun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu. ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken, İran'ın Arap ülkelerine yönelik saldırıları devam ediyor.
Bahreyn, İran'dan fırlatılan 70 füze ve 59 dronun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İran misilleme olarak Arap ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bahreyn, İran'dan fırlatılan 70 füze ve 59 dronun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. - MANAMA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı