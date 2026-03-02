İran'dan Bahreyn'e 70 füze ve 59 dron fırlatıldı

Bahreyn, İran'dan fırlatılan 70 füze ve 59 dronun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar devam ederken, İran misilleme olarak Arap ülkelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor. Bahreyn, İran'dan fırlatılan 70 füze ve 59 dronun hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı