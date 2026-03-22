Bahreyn: "28 Şubat'tan bu yana 145 füze ve 246 İHA imha edildi"

İran ile ABD-İsrail savaşı, 28 Şubat'tan bu yana sürüyor. İran, ülke topraklarına saldırı başlatan ABD ve İsrail ile bağlantılı noktalara misilleme saldırılar düzenlerken, Körfez ülkeleri de Tahran'ın hedefinde bulunuyor. Bahreyn Savunma Kuvvetleri, İran-ABD-İsrail savaşının başlamasından bu yana ülke topraklarına fırlatılan 145 füze ve 246 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini bildirdi.

Açıklamada, hava savunma sistemlerinin saldırıları üst üste önlemeye devam ettiği ve bunların İran kaynaklı olduğu aktarıldı. Kamuoyuna, hasar görmüş bölgelerden ve şüpheli nesnelerden uzak durmaları, askeri operasyonları veya saldırılarda hasar görmüş alanları kayda almamaları konusunda uyarıda bulunuldu. "Sivil altyapı ve özel mülkiyeti hedef alan balistik füze ve insansız hava aracı kullanımının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali" olduğu vurgulandı. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı