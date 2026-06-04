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Bahreyn'den İran bağlantısı suçlamasıyla 20 kişiye gözaltı

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Bahreyn güvenlik güçleri, aralarında beş dini liderin de bulunduğu 20 Şii aktivisti İran'la iş birliği yapmak suçlamasıyla gözaltına aldı. Mayıs ayından bu yana tutuklanan Şii lider sayısı 53'e yükseldi.

Bahreyn güvenlik güçleri, aralarında beş dini liderin de bulunduğu 20 Şii aktivisti "yabancı bir devletle iş birliği yapmak" ve İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu ile "operasyonel bağlantılar sürdürmek" suçlamalarıyla gözaltına aldı.

Bahreyn'de güvenlik güçleri "ajan" operasyonu düzenledi. Ülkede aralarında beş dini liderin de bulunduğu 20 Şii aktivist, gözaltına alındı. Bahreyn İçişleri Bakanlığı, gözaltına alınan kişileri "yabancı bir devletle iş birliği yapmak" ve İran'ın Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) ile "operasyonel bağlantılar sürdürmekle" suçladı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı, polisin dün birçok eve baskın düzenleyerek Seyyid Yasin Musevi, Şeyh Ali el-Mustarşid, Şeyh Cafer Aşur, Şeyh Nazir Malik ve Şeyh Mahmud Tahiri'yi gözaltına aldığını bildirdi.

Yerel insan hakları grupları, yetkililerin, 2006 tarihli geniş kapsamlı terörle mücadele yasalarını kullanarak barışçıl dini söylemleri ve muhalif görüşleri suç kapsamına soktuğunu belirtti.

Bahreyn'de Demokrasi ve İnsan Hakları için Amerikalılar örgütüne göre; son göz altılarla birlikte Mayıs ayının başından bu yana tutuklanan Şii liderlerin toplam sayısı en az 53'e yükseldi. - MANAMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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