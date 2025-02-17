Arkadaşını öldürüp cesedini 36 saat arabayla gezdirmiş

Fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat'ta evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu ve fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalara astı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada, Murat Yüzak'ın en son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Yüzak'ın cesedi ise ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESETLE DOLAŞMIŞ

Öte yandan, R.G'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. R.G. ifadesinde, Murat Yüzak ile birlikte bahis oynadıklarını, Yüzak'ın kazandıkları parayı kendisiyle paylaşmadığını anlattı. Bu sebeple tartıştıklarını söyleyen R.G., Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca R.G., cinayetin ardından Yüzak'ın cesediyle 1,5 gün boyunca araçta dolaştığını ve daha sonra cesedi ormanlık alana bırakıp üzerini çalılarla örttüğünü belirtti.