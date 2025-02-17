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Arkadaşını öldürüp cesedini 36 saat arabayla gezdirmiş

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Son dönemde bir çok aileyi dağıtan bahis bu sefer can aldı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Murat Yüzak'ın öldürülmesine ilişkin tutuklanan şüpheli ifadesinde yüzak ile bahis kazancını paylaşamadıkları için tartıştıklarını ve bu tartışma sırasında arkadaşını boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca zanlının, cinayetin ardından cesetle 1,5 gün boyunca arabada dolaştığı öğrenildi.

Fabrikada çalışan 49 yaşındaki Murat Yüzak, 5 Şubat'ta evinden ayrıldı ancak geri dönmedi. Yüzak'a ulaşamayan ailesi, kayıp başvurusunda bulundu ve fotoğraflarını kayıp ilanı olarak Gebze ve çevresindeki işlek noktalara astı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yapılan soruşturmada, Murat Yüzak'ın en son görüştüğü kişiler incelendi. Elde edilen bulgular doğrultusunda R.G. ve M.A. gözaltına alındı. Yüzak'ın cesedi ise ormanlık alanda gizlenmiş halde bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden M.A., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, R.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahis Tartışması Kanlı Bitti: Murat Yüzak Otomobilde 1,5 Gün Gezdirildi

CESETLE DOLAŞMIŞ

Öte yandan, R.G'nin savcılık ifadesine ulaşıldı. R.G. ifadesinde, Murat Yüzak ile birlikte bahis oynadıklarını, Yüzak'ın kazandıkları parayı kendisiyle paylaşmadığını anlattı. Bu sebeple tartıştıklarını söyleyen R.G., Yüzak'ı boğarak öldürdüğünü itiraf etti. Ayrıca R.G., cinayetin ardından Yüzak'ın cesediyle 1,5 gün boyunca araçta dolaştığını ve daha sonra cesedi ormanlık alana bırakıp üzerini çalılarla örttüğünü belirtti.

Arkadaşını öldürüp cesedini 36 saat arabayla gezdirmiş
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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