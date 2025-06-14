Bahçesaray'da Yangın: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Bahçesaray'da Yangın: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
Haber Videosu

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen 14 yaşındaki M.C., hayatını kaybetti. Yangının sebebi henüz belirlenmedi.

Bahçesaray'da ev yangını: Dumandan zehirlenen 14 yaşındaki çocuk öldü

VAN - Van'ın Bahçesaray ilçesinde bir evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk, dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre yangın, öğlen saatlerinde ilçeye bağlı Güneyyamaç Mahallesi'ndeki ikamet eden Kadir Celayir'e ait 3 katlı evde meydana geldi. Henüz çıkış sebebi tespit edilmeyen yangın ihbarı üzerine bölgeye ambulans, jandarma ve Bahçesaray İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle alevlere müdahalede zorlanan itfaiye ekipleri, mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangın evlere sıçraman söndürüldü. Ekipler, yangını söndürdükten sonra içeri girdiklerinde 14 yaşındaki M.C.'nin cansız bedenine ulaştı. M.C.'nin cenazesi otopsi için Bahçesaray Devlet Hastanesi morguna götürülürken, jandarma ekipleri ise yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Ateşlenen füzeler pompayı da vurdu! Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda

Vatandaşa kontak kapattıracak zamlar yolda
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördükleri karşısında şok olacak

İran'dan benzeri görülmemiş sözler: Dünya gördüklerine şok olacak
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı

Tofaş'ta yeni dönem! Koç Ailesi yönetimden çıkarıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.