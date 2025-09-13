Haberler

Bahçesaray'da Bacağı Kırılan Genç Helikopter Ambulansla Hastaneye Sevk Edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde bacağı kırılan 28 yaşındaki İ.A., helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanın sağlık durumu iyi.

Bahçesaray'da bacağı kırılan bir genç, helikopter ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan İ.A. (28), bacağındaki kırık nedeniyle Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerde sol medial malleol kırığı tespit edilen genç hastanın, ileri tetkik ve tedavisi için sevkine karar verildi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen helikopter ambulansla hastanın, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakli sağlandı. Sağlık ekiplerinin titiz çalışmasıyla gerçekleştirilen transfer sırasında hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
