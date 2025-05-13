Bahçelievler E-5 Karayolu'nda Hafif Ticari Araç Yangını

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler mevkii E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde giden hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Sürücü aracı taralı alana park ederken yangın giderek büyüdü. Hafif ticari araç alev alev yanarken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan araç çekici yardımıyla götürüldü. Yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL