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Bahçelievler E-5 Karayolu'nda Hafif Ticari Araç Yangını

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda Hafif Ticari Araç Yangını
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İstanbul Bahçelievler E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir hafif ticari araç motor kısmından duman çıkması sonucu alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda yaralanan olmadı.

Bahçelievler E-5 Karayolu'nda seyir halindeki bir hafif ticari araç alev alev yandı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken o anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında İstanbul Bahçelievler mevkii E-5 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halinde giden hafif ticari aracın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle duman çıkmaya başladı. Sürücü aracı taralı alana park ederken yangın giderek büyüdü. Hafif ticari araç alev alev yanarken ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda herhangi bir yaralanan olmazken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Yanan araç çekici yardımıyla götürüldü. Yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameraları ile görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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