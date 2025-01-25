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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Genç İşçi Yaralandı

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: Genç İşçi Yaralandı
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İstanbul Bahçelievler'de bir oto yedek parça dükkanında çalışan 22 yaşındaki Burak Sefa Durmuş, motosiklet kaskıyla gelen bir şüpheli tarafından silahla vuruldu. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. Yaralı işçinin durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul Bahçelievler'de çalıştığı iş yerinde molaya çıkan bir kişiye, motosiklet kaskıyla gelen şüpheli silahla ateş açtı. Şüpheli olay yerinden kaçarken saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Bahçelievler Kocasinan Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Oto yedek parça dükkanında çalışan Burak Sefa Durmuş (22) iş yerinin önünde molaya çıktı. Çalışan, telefonuyla ilgilendiği esnada motosiklet kaskıyla gelen bir kişi belinden çıkardığı silahla art arda tetiğe bastı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçarken iş yeri çalışanı bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçiye yaptığı ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırdı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini izleyen polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanılan saldırıyı anlatan iş yeri sahibi Elif Hatice Güler, "Ben olay anında burada değildim diğer mağazamızdaydım ama bilgi verilmesi üzerine buraya geldim. Yaklaşık 15 gün önce firmamıza giren bir kişi saldırıya uğradı. Biz olayın detayını bilmiyoruz polis ekipleri de burada yapmış oldukları inceleme sonucunda bizimle bir alakası olmadığını söyledi. Biz babasıyla konuşmaya çalıştık ancak o da bir bilgi sahibi değildi. Çocuğun genel sağlık durumu iyi herhangi bir problemi yok ama neden olduğunu biz de bilmiyoruz olayın. Bizim firmamızın dışarıdaki sevkiyat işlemlerinde çalışıyordu. Bu çevrede oturuyor kendisi. Yaşadığı ortam veya arkadaş grubu nedir ne değildir bilgiye sahip değiliz. Biz inşallah kurusıkıdır diye düşünerek buraya geldik ama gerçek bir silah kullanılmış ve üç el ateş edildikten sonra silah tutukluk yapmış. Burada yanımızda kırtasiye dükkanı da var, başka biri de zarar görebilirdi. Herhangi bir hayati tehlikesi yok, sadece bacağını sıyırmış" şeklinde konuştu.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosiklet kaskı ile gelen şahsın silahla ateş açtığı anlar yer alıyor.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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