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Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 16 Yaşındaki Hüseyin Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de Silahlı Saldırı: 16 Yaşındaki Hüseyin Hayatını Kaybetti
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Bahçelievler'de 6 Mart günü meydana gelen silahlı saldırıda 16 yaşındaki Hüseyin Asil hayatını kaybetti. Saldırıda 3 genç yaralandı ve olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bahçelievler'de 16 yaşındaki Hüseyin Asil, silahlı saldırıda hayatını kaybetti. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay 6 Mart günü Zafer Mahallesi'nde yaşandı. Sokakta sohbet eden Hüseyin Asil ve arkadaşları, silahlı saldırıya uğradı. Silahlı saldırıda 3 genç yaralanarak hastaneye kaldırıldı. 16 yaşındaki Hüseyin Asil, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yaşanan silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde sokakta sohbet eden 3 kişinin yanına yaklaşan 3 saldırgan ateş ediyor. Saldırı sonrası saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaşıyor.

Polis ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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