Bahçelievler'de şiddetli rüzgar ağacı böyle devirdi

Bahçelievler'de şiddetli rüzgar ağacı devirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Metrodan çıkarak işe giden vatandaşlar ağacın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Olay, Bahçelievler Yenibosna 29 Ekim Cumhuriyet Caddesi'nde sabah yaşanmıştı. Şiddetli rüzgar nedeniyle savrulan ağaç devrilmiş, bir kişi hafif yaralanmıştı. Yaşanan olayın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde şiddetli rüzgar nedeniyle ağaç devriliyor. Bu sırada metro istasyonundan çıkarak işe gitmeye çalışan vatandaşlar büyük panik yaşıyor. Ağacın devrilmesiyle çok sayıda vatandaş yardım etmek için olay yerine koşuyor. - İSTANBUL