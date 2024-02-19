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Bahçelievler'de patenli gençin tehlikeli yolculuğu kamerada

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Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de patenli gencin tehlikeli yolculuğu kamerada

Bir eliyle otomobile tutundu bir eliyle telefonla konuştu

İSTANBUL - Bahçelievler'de patenli genç trafikte seyir halindeki araca tutunarak telefonla konuşarak ilerledi. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.

Bahçelievler'de geçtiğimiz günlerde patenli bir genç trafikte seyir halinde olan araçlara tutunarak ilerledi. Bir eliyle otomobili tutan genç diğer eliyle de telefonla konuşmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren tehlikeli yolculuk bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bahçelievler Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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