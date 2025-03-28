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Bahçelievler'de Park Halindeki 5 Otomobil Yangında Küle Döndü

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İstanbul Bahçelievler'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilden başlayan yangın, kısa sürede 4 araca daha sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, yaralanan kimse olmadı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Bahçelievler'de 5 otomobil alev topuna döndü

İSTANBUL - Bahçelievler'de gece saatlerinde park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın park halindeki diğer 4 araca da sıçradı.

Olay, saat 03.30 sıralarında Bahçelievler ilçesi Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki 4 araca da sıçradı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında 4 araç kullanılamaz hale gelirken, yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Öte yandan metrelerce yükselen alevler nedeniyle bitişik binadaki camların kırıldığı ve üst katlarda bulunan bir dairenin pencerelerinin eridiği görüldü. Yangının binaya sıçramaması muhtemel bir felaketin önüne geçti.

Alev topuna dönen araçların yandığı o anlar çevredeki bir vatandaş tarafından görüntülendi. Görüntülerde, alev topuna dönen araçlar, yangın esnasında yaşanan patlama ve çevredekilerin panik olduğu anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

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Bahçelievler'de Park Halindeki 5 Otomobil Yangında Küle Döndü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OZAN ERTURAN - 3.Sayfa
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