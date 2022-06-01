Servis şoförü motorcuları sıkıştırınca 3 kişiden dayak yedi - Haberler

Servis şoförü motorcuları sıkıştırınca 3 kişiden dayak yedi
Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçelievler'de 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Şoförün sıkıştırması üzerine kavganın başladığı bilgisi öğrenilirken, yaşanan o anlar anbean kameraya yansıdı.
Yenibosna'da dün akşam saatlerinde servis şoförü iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı.
3 MOTOSİKLETCİ SERVİSCİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ
3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa