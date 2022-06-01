Servis şoförü motorcuları sıkıştırınca 3 kişiden dayak yedi - Haberler

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Servis şoförü motorcuları sıkıştırınca 3 kişiden dayak yedi

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bahçelievler'de 3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Şoförün sıkıştırması üzerine kavganın başladığı bilgisi öğrenilirken, yaşanan o anlar anbean kameraya yansıdı.

Yenibosna'da dün akşam saatlerinde servis şoförü iddiaya göre emniyet şeridinden ilerleyen motosikletlileri sıkıştırdı. Duruma sinirlenen motosiklet sürücüleriyle servis şoförü arasında tartışma çıktı.

3 MOTOSİKLETCİ SERVİSCİYİ TEKME TOKAT DÖVDÜ

3 motosikletli servis şoförünü tekme tokat dövdü. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona ererken, yaşananlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yenibosna kavga 3. Sayfa Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Aksa:

iyi olmuş aslında motorcular birlik olursa bir daha milletin canına kastetmeye cesaret edemezler

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Eğrioturdoğrukonuş:

12 yıl motorsikler kullandım şu an araba kullanıyorum. motorcuları maalesef araç yerine koymuyorlar. Ancak zaman zaman Motorsiklet sürücülerinin de yanlışları var.

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