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Bahçelievler'de Motosiklet Yangını: Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi

Bahçelievler'de Motosiklet Yangını: Motosiklet Kullanılamaz Hale Geldi
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Bahçelievler'de seyir halindeki bir motosiklet, motor kısmından çıkan dumanın ardından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü ancak motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Bahçelievler'de seyir halindeki bir motosiklet henüz belirlenemeyen nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülürken, motosiklet kullanılmaz hale geldi.

Yangın, saat 13.00 sıralarında Bahçelievler Yenibosna Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz Karadeniz isimli bir şahıs, 34 ENM 763 plakalı kiralık motosikleti ile seyrederken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından duman çıktı. Dumanları fark eden Karadeniz, yol üzerinde durdu ve motosikletten indi. Kısa süre içinde motosiklet alev aldı. Etrafı dumanlar kaplarken, Karadeniz en yakın iş yerinden yangın tüpü aldı. Karadeniz, alev alev yanan motosiklete yangın tüpüyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürüp soğutma çalışması yaptı. Yangının ardından motosiklet ise kullanılmaz hale geldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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