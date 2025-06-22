Bahçelievler'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı

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Bahçelievler'de Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ağır Yaralı
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Bahçelievler'de meydana gelen kazada motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.

Bahçelievler'de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 ağır yaralı

İSTANBUL - Bahçelievler'de seyir halindeki motosiklet, otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Basın Ekspres yolu Sefaköy kavşağı istikametinde meydana geldi. Yol üzerinde seyreden ve plakaları öğrenilemeyen otomobil ile motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası bir şeridin kapandığı yolda, otomobil ve motosikletin kaza yerinden kaldırılmalarının ardından bölgede trafik akışı normale döndü. Polis ekiplerinin kaza ile ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENİS DERDİMENTOĞLU - 3.Sayfa
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