Bahçelievler'de Makas Atan Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bahçelievler'de iddiaya göre makas atarak seyreden motosiklet sürücüsü hakimiyetini kaydederek bariyerlere çarptı. Motosikletin arkasında oturan şahıs, kafasını bariyerlere vurdu. Talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybederken, ayağı kırılan sürücü ise hastaneye kaldırıldı. İki arkadaşın kafalarında kask olmadığı iddia edildi.

Olay, saat 12.00 sıralarında Bahçelievler Basın Ekspres yan yol Kuyumcukent Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, makas atarak trafikte arkadaşıyla birlikte seyreden 34 HCT 254 plakalı motosiklet sürücüsü, hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Kazada bariyere çarpan sürücü, motosikletten savrularak yola düştü. Motosiklette arkasında oturan arkadaşı ise F.G. bariyerlere kafasını çarptı. Çevredeki vatandaşlar polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından motosiklet sürücüsünün arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ayağı kırılan sürücü ise ekipler tarafından hastaneye kaldırdı. İki arkadaşın kafalarında kask olmadığı iddia edilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL