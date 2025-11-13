Haberler

Bahçelievler'de Kadın Sürücünün Kazası Kameralara Yansıdı

Bahçelievler'de bir kadın sürücü, otoparkta direksiyon hakimiyetini kaybederek 9 araca çarptı ve bariyerleri aşarak 5 metrelik yükseklikten boş bir alana düştü. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bahçelievler'de kadın sürücünün araçlara çarparak boşluğa uçtuğu kaza kameraya yansıdı. Güvenlik kamerasında otoparktaki bir kişinin aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.
İlginç kaza Bahçelievler Cumhuriyet Mahallesi İSPARK otoparkında yaşanmış, otoparktan çıkan kadın sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince heyecanlanarak 9 araca çarpmıştı. Bariyerleri aşan araç, otopark alanının hemen yanında bulunan yaklaşık 5 metrelik yükseklikten aşağı boş bir alana düşmüştü. Kazada hafif yaralanan kadın sürücü itfaiye ekiplerince kurtarılmıştı.
İlginç kazanın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde otoparktan çıkan kadın sürücünün kullandığı araç, birden hızlanarak diğer araçlara çarpıyor. Bu sırada bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuluyor. Demir bariyerleri aşan araç boşluk alana düşüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
